Правительство приняло отставку председателя Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового руководителя главка, которым стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко. До этого времени он занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины. Об этом говорится в сообщении на странице МВД в соцсети.

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю чрезвычайную ответственностьь и важность этой должности", - процитировали в сообщении Игоря Клименко.

Новый глава Нацполиции заверил, что намерен продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания ведомства и назвал приоритеты своей работы.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличным проявлениям, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - заявил Клименко.

Игорь Клименко

Фото: facebook.com

Напомним, 24 сентября глава Нацполиции Князев подал заявление об отставке. А за сутки до этого польские пограничники задержали экс-супругу Князева, которая пыталась ввезти в Польшу огромную сумму денег, не отображенную в декларации.