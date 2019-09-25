Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) поддержал решение совета организации продлить дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом передает Террикон со ссылкой на информагентства.

Таким образом, это решение не позволит российским легкоатлетам выступить под флагом своей страны на стартующем послезавтра, 27 сентября, чемпионате мира в Дохе. Кроме того, из-за отстранения ВФЛА россияне и далее не могут занимать посты в органах IAAF.

Российская организация ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе.

На конгрессе IAAF, который проходит сейчас в Дохе, против дисквалификации ВФЛА высказались только 30 национальных федераций, право голоса имели 190 федераций.

Ранее "Страна" сообщала, что сборную России по футболу могут не пустить на чемпионат мира-2022 в Катаре из-за нового допинг-скандала.

Так же мы рассказывали, что Россию могут отстранить и от Олимпиады-2020 по той же причине.