Во время сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что на него во время телефонного разговора давил президент США Дональд Трамп, которых хотел добиться расследования против Байдена.

Соответствующее видео в Telegram-канале выложила российская журналистка Ольга Скабеева.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек - только мой сын, которому 6 лет", - сказал Владимир Зеленский.

Интересно, что все три СМИ, с которыми общался Зеленский были российскими, но при этом Зе отвечал на украинском.

Напомним, недавно стало известно, что летом состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и неназванного иностранного лидера, из-за которого сотрудник американской разведки подал жалобу своему руководству.

Позже в СМИ появилась информация, что это был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена. После этого в США заговорили об импичменте президенту Трампу.