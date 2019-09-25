Бывшего нардепа Антона Геращенко назначили замминистра внутренних дел Украины. Об этом говорится на фб-странице нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который присутствует на заседании Кабмина в среду, 25 сентября.

Сообщается, что в Кабинете министров поддержали назначение Антона Геращенко заместителем министра внутренних дел. Геращенко является давним соратником нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Также Сергей Яровой остался первым заместителем главы МВД. Кроме Геращенко заместителями Авакова назначены Сергей Гончаров, Татьяна Ковальчук, Екатерина Павлюченко и Александр Гогилашвили.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Как сообщала "Страна", Антон Геращенко заявил, что в Украине готовы расследовать связи, которые имел сын Джо Байдена Хантер с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

Обещание Геращенко прозвучало на фоне широко распространенных слухов о том, что президент США Дональд Трамп увязал якобы предоставление военной помощи Украине при условии начала расследования против Байдена, но попытался сделать это через неофициальных представителей, в том числе своего адвоката Руди Джулиани и его советника по Украине Сэма Кислина.

Напомним, что ранее за сутки уволились три заместителя главы Национальной полиции Украины.