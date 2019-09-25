Капитану судна "Mriya" (ранее "Vilga"), которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в аннексированный Крым, сообщено о подозрении в нарушении порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщила в среду, 25 сентября, пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

В ходе досудебного расследования было получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна "Vilga", которое сейчас называется "Mriya", в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных служебным лицом с использованием служебного положения, повторно, максимальная санкция - три года).

По данным прокуратуры, следствие установило, что подозреваемый, будучи капитаном судна "Vilga", в 2015 году - 11 мая, 1 и 23 июня, 22 сентября – заходил в закрытый порт "Севастополь" с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ России.

Судовладелец данного корабля неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО "Тефин", которое при покупке у бывших собственников получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины. Затем в ходе обыска судна СБУ остановила выгрузку топлива и отобрала пробы с нарушением технологических требований. При этом нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля.

Судно "Mriya", фото: ark.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", пограничники и сотрудники СБУ выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия" в порт Херсона. По данным прокуратуры, из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

Напомним, что 10 августа в порту Херсона украинские правоохранители проводили обыск на судне "Мрия", которое в нарушение закона заходило в закрытые порты Крыма и подозревается в контрабанде нефтепродуктов, в частности, в перевозке топлива для Черноморского флота России. Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте судна, но 14 августа прокуратура АРК обжаловала это решение.

15 августа данное судно оставило порт в Херсоне и взяло курс на Одессу, а потом вышло в нейтральные воды Черного моря. Затем Херсонский апелляционный суд наложил арест на это судно, подозреваемое в поставках топлива в аннексированный Крым для Черноморского флота.