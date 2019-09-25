Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов не видит вины украинских таможенников в том, что они выпустили из страны экс-жену подавшего в отставку главы Нацполиции Сергея Князева, Викторию, которая везла с собой крупную сумму денег и была остановлена таможенниками Польши.

Об этом Нефедов написал в комментариях к посту активиста Евгения Цяпенко, в котором тот возмутился действиями таможенников.

"Все слышали о жене Князева с деньгами, но никто не слышал об украинских таможенниках, которые ее пропустили в Польшу", - написал в соцсети активист.

Буквально через 10 минут после публикации глава Государственной таможенной службы написал в комментариях об отсутствии прямой вины украинских таможенников.

"Шли по зеленому коридору, риски не сработали ни на машину, ни на людей. Таможенники не обыскивают частные машины", - написал в соцсети Нефедов и добавил, что он посмотрел видео с камер наблюдения и не заметил нарушений технологии работы таможенников.

"Есть определенные странности чуть дальше по движению, пусть ГБР расследует, есть ли факты, что кто-то эту машину сопровождал", - написал Нефедов.

Скриншот: facebook.com

Напомним, 23 сентября, появились сообщения, что польские таможенники задержали Викторию Князеву - экс-супругу главы Нацполиции Серея Князева, которая пыталась ввезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро. Сутки спустя, 24 сентября Сергей Князев внезапно подал в отставку.

Также мы сообщали, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, позволивших автомобилю с экс-супругой Сергея Князева вывезти за границу незадекларированные наличные. В свою очередь в польская прокуратура подозревает Викторию Князеву в причастности к отмыванию денег.