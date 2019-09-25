Министерство внутренних дел Украины предлагает назначить новым главой Нацполиции Игоря Клименко. Об этом в Facebook сообщил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"МВД предлагает назначить начальником Национальной полиции действующего заместителя главы НП генерала полиции Игоря Клименко", - написал Гончаренко, находясь на закрытом заседании Кабмина.

Также Гончаренко сообщил, что правительство утвердило новое количество заместителей Арсена Авакова - их теперь будет 7, включая одного первого.

Скриншоты: Facebook/ Олексій Гончаренко

Напомним, 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. На пресс-конференции по этому поводу он заявил, что "его имя используют в политических дрязгах, и это неприемлемо для полиции, которая должны быть вне политики".

"Страна" писала о том, как конфликт Зеленского с Кадыровым связан с кадровой революцией в Нацполиции и о том, какие еще кандидатуры рассматриваются на пост главы НП.