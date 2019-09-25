Из военкоматов обратились в полицию с просьбой разыскать 34 тыс. киевлян, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу. Об этом на брифинге сказал военком Киева Сергей Клявин, передают Украинские новости.

"34 тыс. 930 дел мы передали для того, чтоб разыскать их (уклонистов, - Ред.) и внести в Единый реестр досудебных расследований. Это люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную службу", - сказал Клявин.

Как сообщается, на данный момент открыто 4 уголовных производства против граждан, которые длительное время уклоняются от призыва. Также военком отметил, что большинство уклонистов отделываются штрафом 255 гривен.

Всего в Киеве разослано 37 тыс. 629 повесток. Отсрочку по состоянию здоровья получили 94 призывника.

С 1 октября до 31 декабря 2019 года будет происходить набор на военную службу - осенний призыв.

Как сообщала "Страна", летом в Киеве парня похитили прямо у метро, отобрали паспорт и попытались призвать в армию. Как говорит Богдан, его около "Житомирской" остановили люди в форме, предъявили удостоверение, и попросили паспорт. После того, как Богдан показал свой паспорт, они его документ забрали и сказали, что тот пойдет в армию. Затем его посадили в автомобиль и увезли.

А в селе Гребенки Киевской области местный военкомат прислал повестку пятилетнему мальчику.

В повестке указано, что он подлежит прописке в призывном пункте и должен явиться в сельсовет с одним из родителей, а также "паспортом, если есть".

Также министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о том, что собирается провести переоценку структуры ВСУ. Он сообщил, что фактическая численность личного состава ниже штатной.