В розыгрыше Кубка английской Лиги грянула громкая сенсация. Вчера, 24 сентября, финалист Лиги чемпионов Тотенхэм был выбит из 1/16 турнира. Обидчиком именитого клуба стала малоизвестная команда Колчестер Юнайтед, которая играет в Лиге 2, четвертом (!) по значимости дивизионе чемпионата Англии.

Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти победили хозяева поля, футболисты Колчестера. Они реализовали четыре 11-метровых удара, в то время как Тотенхэм забил только трижды. Свои шансы не реализовали Кристиан Эриксен и Лукас Моура.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино после поражения от Колчестер Юнайтед не скрывал своего разочарования.

"Я очень разочарован, как и вся команда. Мы плохо чувствуем игру, если не смогли забить на протяжении 90 минут и выиграть. Тяжелый период команды", - заявил тренер официальному сайту Тотенхэма.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер, Манчестер Юнайтед и Тотенхэм вошли в программу по развитию еврофутбола.

Так же мы рассказывали, что УЕФА принял решение использовать систему VAR в плей-офф Лиги Европы.