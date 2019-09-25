В Кабинете министров Украины началась реформа, которая сможет сделать правительство более эффективным и сэкономить бюджетные деньги. Об этом в Facebook сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сейчас в министерствах есть множество функций, которые дублируются между собой - бухгалтерия, базовое ІТ, документооборот и многое другое. Всего предварительно мы насчитали 19 таких направления. Каждый министр возглавляет огромную структуру. И едва ли не большинство сотрудников в них занимается не формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями", - написал Дубилет.

По его словам, это происходит потому, что каждое министерство сейчас является отдельным юрлицом, а также до последнего времени министры часто пытались отгородиться друга, а не работать, как одна команда.

"Первая ласточка уже ушла. На этой неделе мы договорились с вновь Министерством цифровой трансформации, что они не будут набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата", - написал Дубилет.

По его словам, к концу 2020 года в Кабмине будет централизовано все, что можно, чтобы сэкономить деньги и сделать работу более эффективной.

"Само собой, чтобы эффективно все централизовать многие функции нужно упростить и перевести в электронную форму (ответ на вопрос "А как же мы будем документы носить?"). Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву", - подытожил Дубилет.

Скриншот: Facebook/ Дмитрий Дубилет

Напомним, ранее Верховная Рада отменила бумажный документооборот в парламенте.

Также мы писали, что министр Дубилет анонсировал запрет на подачу документов о приеме на работу в бумажной форме.