Под Винницей 24-летний парень женился на старушке с первой группой инвалидности и стал ее опекуном. Разница в возрасте между молодоженами составляет 57 лет, но бонусом является автоматическая отстрочка от прохождения срочной службы в армии. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как рассказали соседи, старушка живет в доме одна и за два года семейной жизни молодой человек довольно редко приезжал в село Байковку в гости к супруге, которая приходится ему двоюродной бабушкой. Чаще 80-летнюю Зинаиду Илларионовну навещают ее племянники, внуки и сестры. Тем временем молодой муж регулярно во время призывной кампании приходит в военкомат со справкой о браке и опекунстве.

По месту проживания родителей Александра - за 50 км от Байковки - парня также не удалось встретить.

Как рассказал военком Винницкого комиссариата Александр Данилюк, по закону парень действительно имеет право на отстрочку, так как является опекуном инвалида 1-й группы, и претензий к Кондратюку никаких нет. Также молодой человек принес им справку о том, что проживает вместе с женой в ее доме в селе.

По мнению юристов, военные могут взять показания соседей и отправиться с ними в суд.

"Если они докажут, что не существует брачных отношений, не ведется общего хозяйства, то лицо смогут призвать", - заявил юрист Роман Корченюк.

Впрочем, в военкомате не собираются этим заниматься - говорят, что нет времени. Также военные высказали мнение, что парень после огласки устыдится, разведется со своей бабушкой-женой и добровольно отправится служить в армию.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского решили не отменять призыв в армию.

Также мы сообщали, что в селе под Киевом пятилетнему ребенку вручили повестку в военкомат.