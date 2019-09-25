В неподконтрольном Донецке произошли взрывы и пожар на складе боеприпасов - СМИ
Рано утром в среду, 25 сентября, в неподконтрольном украинским властям Донецке прогремели взрывы и начался пожар. Об этом сообщает "Остров".
Инцидент произошел в Куйбышевском районе города. По сообщениям местных жителей, взрываются боеприпасы на складах. Также очевидцы выкладывают фото и видео в соцсетях, на которых видны огромные столбы черного дыма.
В то же время официальных сообщений о причинах пожара от представителей т.н. "ДНР" не поступало.
Видео: Facebook/ Денис Казанский
Видео: YouTube/ Горловка News
Фото: Twitter/ matutin
Напомним, 4 сентября в Донецке прогремел взрыв на территории шахты имени Скочинского, погиб рабочий.
Также мы писали, что 5 сентября в Калининском районе Донецка возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк" также прогремел взрыв.