Сегодня, 25 сентября, в Мариуполе пройдет отложенный матч 4 тура чемпионата Украины по футболу. Местный ФК Мариуполь сыграет с киевским Динамо, которое после череды неудач, одержало две победы подряд (в Лиге Европы и первенстве УПЛ - Ред.) и сейчас находится на подъеме.

Игра начнется в 17.00 и в прямом эфире ее покажет канал Футбол 1.

Интриги матчу добавляет тот факт, что Динамо в случае победы наберет 14 очков и выйдет на второе место. У "бело-синих" будет столько же баллов сколько и у Десны.

Если же победит Мариуполь, то приазовцы наберут 12 очков и обойдут в турнирной гонке уже само киевское Динамо.

Турнирная таблица по состоянию на 25 сентября, перед матчем Мариуполь - Динамо

Фото: terrikon.com

Учитывая историю взаимоотношений двух клубов, сегодня мы увидим жаркий и бескомпромиссный футбол.

Ранее "Страна" сообщала, что защитник киевского Динамо ляжет "под нож" в Испании на следующей неделе.

Так же мы рассказывали, что наставника киевского "Динамо" Алексея Михайличенко признали лучшим тренером 8 тура.