Возле кафе в селе Старычи Львовской области нашли тело украинского военнослужащего с огнестрельными ранениями. О происшедшем сообщили в Яворовское отделения полиции в среду, 25 сентября, около 04.40. Его застрелил польский военный выстрелом в затылок.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщает львовская газета "Ратуша" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и следователи теруправления Государственного бюро расследований. Правоохранители установили личность погибшего - 37-летнего военнослужащего 184 учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного вооруженных сил Украины. Предварительно установлено, что погибший был смертельно ранен выстрелом в затылок", - сообщили в полиции.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий в гибели мужа подозревается польский военнослужащий.

По факту умышленного убийства правоохранители открыли уголовное производство по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.

Напомним, что в Польше увеличилось число случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к гражданам Украины. Случай избиения украинского студента в городе Жоры взяла на личный контроль уполномоченная парламента Украины по правам человека Людмила Денисова.

Также стало известно, что во Львове после драки в ночном клубе умер 20-летний курсант военной академии.