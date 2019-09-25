Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что восстановление моста на линии разграничения с неподконтрольной территорией в Станице Луганской должно быть завершено в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Александр Данилюк побывал в Станице Луганской и ознакомился с работой КПВВ. Данилюк обсудил с председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.

Данилюк сообщил, что, по его мнению, ремонт моста должен завершиться как можно быстрее, потому что ежедневно более 10 тысяч человек переходят через него, рискуя здоровьем и жизнью. Также секретарь СНБО побывал в пгт Золотое и заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск.

Фото: rnbo.gov.ua

Напомним, за ситуацией в районе моста в Станице Луганской можно следить в режиме онлайн.

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