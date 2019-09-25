В Киеве неизвестные подожгли магазин косметики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции. Поджог произошел ориентировочно в 03:00 25 сентября.

По предварительной информации, двое неизвестных подъехали на скутере к магазину, расположенном по улице Петлюры, и один из них бросил неизвестные предметы в сторону помещения магазина. После этого поджигатели умчались с места происшествия, а в магазине вспыхнул пожар.

Прибывшие на место ЧП пожарные быстро потушили огонь. В пожаре никто не пострадал. Огонь повредил часть помещения. Сейчас сумма ущерба устанавливается.

Начато досудебное расследование по факту умышленного повреждения имущества.

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