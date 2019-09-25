Даже если экс-президент Виктор Янукович, которого осудили в Украине на 13 лет за госизмену, вернется на родину, его задержат правоохранительные органы. Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"Если он (Янукович - Ред.) будет где-то через огороды, тихонько вечером в женском платье пробираться - я думаю, он тоже попадет в руки правоохранительных органов почти сразу, потому что вся страна его очень ждет", - сказал Владимир Мартыненко.

По его словам, в Украине экс-президента ожидает 13-летнее заключение в колонии или спецучреждении особого режима, поэтому его задержат на паспортном контроле сразу же после пересечения границы.

"Если будут какие-то другие решения суда, и они вступят в законную силу, то можно будет дискутировать. Но я не вижу судебных перспектив в снятии санкций с Виктора Януковича. У украинской Фемиды к нему очень много вопросов", - заявил Мартыненко.

Напомним, вчера пресc-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы. Однако в суде заявили, что ограничительные меры, введенные в 2019 году, все еще действуют.

Также адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк после заседания Апелляционного суда Киева заявил, что экс-президент собирается вернуться в Украину.