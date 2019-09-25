Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно вылетел из Нью-Йорка, где проходит сессия Генассамблеи ООН, в Лондон. Причиной этого стало постановление Верховного суда о незаконности приостановки деятельности британского парламента. Об этом сообщает Sky News.

Также Борис Джонсон, которого уже призывают подать в отставку, переговорил по телефону с королевой Великобритании Елизаветой II. О чем был их разговор - не раскрывается.

Между тем, накануне Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным. Кроме того, установлено, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

Напомним, что в ночь на 10 сентября работа британского парламента была официально приостановлена. Парламент должен был возобновить работу 14 октября. Приостановление работы парламента означает, что выборы будут невозможны ранее конца ноября.

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