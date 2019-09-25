В Китае презентовали новый международный аэропорт Дасин, который называют крупнейшим в мире. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что проект обошелся в 63 млрд долларов, а построили аэропорт меньше, чем за 5 лет.

Здание аэровокзала, по форме похожее на мифическую птицу Феникс, расположено на юге Пекина. Новые воздушные ворота столицы Китая помогут разгрузить действующий пекинский международный аэропорт Capital, где ограниченная пропускная способность часто вызывает задержку рейсов.

В распоряжении нового аэропорта четыре взлетно-посадочные полосы. По прогнозам, до 2025 года пропускная способность Дасина должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

Фото: twitter.com

Основными авиакомпаниями Дасина станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

Ранее "Страна" писала о том, что в проекте госбюджета-2020 нет денег на аэропорт Днепра, который обещали Порошенко и Зеленский.

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