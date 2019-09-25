Вера Брежнева снялась у известного мастера в кожаном галифе и бюстике. Фото
Известная поп-певица Вера Брежнева опубликовала фрагмент из новой фотосессии, во время которой она позировала в коже. Соответствующие снимки она выложила в сториз Instagram.
Над фотосессией работал фотограф Юрий Тресков, предпочитающий работать в черно-белых цветах. На коллаже, состоящем из двух снимков, Вера Брежнева позирует в двух разных образах. На одном из фото певица позирует в кожаных штанах галифе и бюстгальтере. На втором - в кожаном приталенном мини-платье без бретелей и перчатках. Оба наряда подчеркивают идеальную фигуру Брежневой.
Скриншот: Instagram/ jurij.treskow
Напомним, ранее певица Вера Брежнева опубликовала видео с огненным танцем.
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