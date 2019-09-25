Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались помешать встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и приближенные к нему могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды главы Белого дома.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована только на отношениях Украина - США", - сказал источник.

Официально чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию. Представитель Белого дома не ответил на запрос о комментарии.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил, что Украина тоже дала согласие на публикацию его разговора с Зеленским.

Также мы сообщали, что Зеленский признался, чего он ждет от встречи с Трампом.