На юге Турции взорвали полицейский автобус с отрядом спецназа. Пострадали пять человек. Фото и видео
Утром в среду, 25 сентября, на юге Турции прогремел взрыв, пострадали пять человек. Об этом сообщает Нaberler.
Взрывное устройство было установлено у дороги в городе Юрегир провинции Адана. Оно сработало, когда мимо проезжал полицейский автобус, который перевозил отряд спецназначения. Инцидент произошел около 07:20. В результате были повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины.
Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица, однако все они в удовлетворительном состоянии. На место прибыли спасатели и бригады медиков. Сейчас инцидент расследуется.
Фото: haberler.com
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