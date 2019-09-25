Скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа вошел в неожиданную стадию. В США началась процедура импичмента президента.

Ее инициировали демократы, которые утверждают, что Трамп давил на Зеленского: шантажировал Зе выделением военной помощи в обмен на расследование "дела Байдена".

Надо понимать, что пока вся эта информация - не более чем слух. Стенограмму беседы Белый дом только обещает опубликовать. Однако демократы очень активно раскручивают эту историю. И делают это четко под визит Зеленского в Нью-Йорк, где буквально сегодня состоится их встреча с Трампом.

Отметим, что ранее импичмент не начинали даже в деле "Кремлингейта", от которого президент-республиканец отбивался несколько лет. А здесь скорость оппонентов Трампа просто поражает.

Смогут ли демократы сместить Трампа и какая подоплека у этих событий - разбиралась "Страна".

Накануне скандала

Тема импичмента возникла в США буквально на днях.

И проистекает из скандала, который вот уже пару недель бушует в США. Речь идет о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, который состоялся в конце июля вскоре после парламентских выборов.

В минувшие выходные на первых полосах сразу нескольких газет, которые симпатизируют демократам (New York Times, Washington Post и Wall Street Journal) вышли статьи о том, как во время этого разговора президент США потребовал от Зе расследовать дело бывшего вице-президента Байдена, его вероятного соперника на предстоящих в следующем году президентских выборах.

Обстоятельства этого разговора якобы настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб (который слушал разговор), что тот тут же сообщил об этом начальству, которое начало внутреннее расследование.

Собственно, после этого демократы и призывает к импичменту.

Они утверждали, что ходе этого разговора Трамп требовал от Зеленского расследовать коррупцию бывшего вице-президента Америки Джо Байдена. В противном случае президент якобы грозился прекратить военную помощь Украине. То есть был прямой шантаж ради получения компромата на соперника Трампа на выборах.

Демократ Байден, как известно, в бытность вице-президентом при Обаме работал куратором киевского направления. А его сын Хантер устроился в украинскую газодобывающую компанию "Бурисма", против которой на родине были открыты уголовные дела (фирмой владеет экс-министр времен Януковича Николай Злочевский).

Однако все они были волшебным образом закрыты. При этом. генпрокурор Шокин, который эти дела расследовал, был уволен.

У Трампа видят здесь возможность найти компромат на главного конкурента в будущей президентской гонке. Но чисто юридически это может сделать только Украина. Поэтому люди Трампа давно убеждают Киев заняться этим расследованием (чего не скрывал советник главы Белого дома Рудольф Джулиани).

Там, где Трамп ищет возможность уничтожить имидж Байдена, демократы видят угрозу: "дядюшка Джо" пока их основной кандидат. Поэтому вся дальнейшая история выглядит игрой на опережение.

Как видим, в СМИ, близких к Демпартии, почти сразу после созвона Дональда и Владимира, вышли инсайды о "жестком" разговоре Трампа с Зеленским. А конгрессмены от "ослов" немедленно обвинили своего президента в давлении на иностранного лидера - с целью решения своих вопросов за государственный счет.

Уже тогда Трампу пригрозили импичментом. Сам же он говорил, что ничего такого в беседе двух президентов не было. И пообещал опубликовать ее стенограмму.

Отметим, что Зеленский в США заявил, что на него "может давить только его 6-летний сын".

А Трамп назвал беседу с Зе "прекрасной".

"У нас состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом Украины. Демократы в очередной раз начинают охоту на ведьм. Проблема сейчас у Байдена. То, что сделал Байден - это позор. То, что сделал его сын - тоже. Он взял деньги у Украины. Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет играть честно. Очень важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, зачем вы даете деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована?", - заявил Трамп журналистам.

Из этой цитаты видно: Трамп действительно считает, что без дела Байдена финансировать Украину не стоит. То есть он вполне мог заявить об этом и Зеленскому. И важный вопрос для понимания этой ситуации - откуда пошла утечка.

По официальной версии - информацию сообщил своему начальству сотрудник американской силовой структуры, который по долгу службы слушал разговор. Хотя тогда вопрос - почему это было сделано по прошествии более месяца после того как разговор состоялся?

Есть и альтернативная версия - что содержание беседы слили демократам из окружения Зеленского. А некий "сотрудник спецслужбы" стал лишь прикрытием. Об этой версии "Стране" рассказали источники близкие к Банковой.

Тем более, что такое уже было: именно украинская власть в свое время обнародовала компромат на главу штаба Трампа Пола Манафорта. За что он теперь восемь лет просидит в тюрьме.

И многие из той же тусовки близких к демократам деятелей, до сих пор имеют значительное влияние в окружении Зеленского. Они и могли - по собственной инициативе или же с позволения президента Украины - передать эту информацию представителям Демпартии. Тем более, что если Трамп действительно выдвигал требования к Зе расследовать дело Байдена, то наверняка Зеленский рассказал об этом своим соратникам.

Как бы то ни было, очевидна лишь видимая часть этой истории - скандал из-за Украины разразился, и хозяину Белого дома угрожают отставкой.

Атака Нэнси Пелоси

Сегодня ночью стало известно, что Демпартия официально запустила процедуру импичмента 45-го президента президента США. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение.

"Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - добавила она.

"По состоянию на вторник по крайней мере 166 демократов поддержали идею импичмента - это более двух третей от 235 членов демократического кокуса в Палате представителей", - отмечается в сообщении.

BREAKING: Speaker Pelosi: "I'm announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry." https://t.co/q3Mx8Px0eU pic.twitter.com/0D1qDNgs5w — NBC News (@NBCNews) September 24, 2019

Свою коллегу по партии поддержала и програвшая Трампу в 2016 году Хиллари Клинтон. Она заявила, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена, "являются преступлением".

Интересно, что вопрос - виноват ли в чем-то Байден или нет - демократы вообще выводят за скобки обсуждения. И считают достаточным поводом для импичмента даже попытку поворошить его украинское прошлое.

Видимо, в этом прошлом действительно что-то есть.

Накануне семь недавно избранных конгрессменов от Демократической партии обратились с призывом провести слушания об импичменте. Трамп на это заявил, что такой шаг демократов не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

А сегодня Трамп назвал происходящее "харрасментом".

Грозит ли Трампу импичмент?

Пока вероятность отставки президента очень невелика. Арифметика не на стороне демократов.

После запуска процедуры импичмента профильные комитеты Конгресса проведут расследование. После которого Палата представителей должна будет проголосовать за передачу этого дела в Сенат.

В Палате представителей у демократов есть простое большинство, и его достаточно, чтобы принять решение о продолжении процедуры импичмента.

Однако дальше свое расследование должен будет проводить Сенат. И по его окончанию - голосовать.

Для импичмента нужно будет 67 голосов - две трети от состава. Но большинство в этом органе принадлежит республиканцам - партии Трампа. То есть голосов за импичмент не будет.

Разумеется, оба расследования - и палаты представителей, и Сената - будет сопровождаться мощной пиар-поддержкой в соцсетях и лояльных демократам СМИ. Также будет оказываться серьезное давление на украинскую власть и лично Зеленского, чтоб тот не взбумал помогать Трампу с компроматом на Байдена.

Но то, что республиканцы сдадут президента, выглядит пока маловероятным.

Если, конечно, не появятся какие-то очень убойные аргументы. Поэтому все ждут публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским.

Отметим, что еще ни одного президента США еще импичментом с должности не снимали. Тот же Ричард Никсон (республиканец) ушел в отставку сам, а Эндрю Джексон и Билл Клинтон (оба демократы), против которых выступила Палата представителей, смогли в итоге оправдаться перед Сенатом.

О вероятности снятия Трампа "Страна" поговорила с американскими журналистами и экспертами.

"Для импичмента нет достаточного количества голосов, ведь последнее слово остается за Сенатом, который контролируется республиканцами. Не станут они топить своего. Но сам запуск процедуры - это начало одной из серьезных политических битв в Америке, которая может подорвать шансы Трампа на переизбрание на второй срок. Трамп оказался в центре редкого и исторического противостояния. Он стал четвертым президентом в истории США, столкнувшимся с реальной угрозой импичмента. Впрочем, демократы тоже рискуют - если выяснится, что для запуска процедуры не было оснований, иными словами, преувеличены обвинения в злоупотреблении властью и вмешательстве в дела другого государства, которое вменяют Трампу, то тут уже у "ослов" (так в США называют Демократическую партию, - Ред.) будут проблемы, вернее у их кандидата. Так что история с импичментом может, наоборот, проложить путь к кошмару демократов - второму сроку Трампа", - сказал "Стране" политический обозреватель CNN Стивен Коллинс.

Последний раз об импичменте в Америке говорили 20 лет назад - хотели снять Билла Клинтона из-за истории с Моникой Левински, вернее из-за вранья президента, который под присягой отрицал связь с практиканткой Белого дома.

Эта связка уже активно обсуждается в США.

"В журналистских кругах Вашингтона к Зеленскому уже прикрепилось шутливое прозвище "Моника Зеленски". Но если серьезно, то происходящее сейчас в американской политике - ни что иное как начало предвыборной кампании, которая будет ожесточеннее всех предыдущих, демократы надеются взять реванш и решили упредить удар из-за компромата по Байдену, первыми атаковав Трампа", - рассказал "Стране" эксперт Центра общественной целостности из Вашингтона Питер Стоун.

Он напомнил, что ранее импичмент обещали объявить из-за якобы связи Трампа с Россией, но когда доказать ее не удалось, было решено раскрутить историю с Украиной. Тем более Трамп сам давал козыри демократам, посылая своего юриста Джулиани на переговоры к Зеленскому.

"Но оппоненты Трампа могли просчитаться - теперь так или иначе всплыли подробности сомнительных дел Байдена в Украине, а обвинения в сторону Трампа, который хочет это расследовать, могут только увеличить количество его сторонников", - полагает Стоун.

По его мнению, cейчас Америка разделена: одни поддерживают демократов, другие - Трампа. Но в любом случае для импичмента нужны серьезные основания, вроде доказательств в измене, взяточничестве иди других серьезных преступлениях.

"Хотя формальным поводом может стать и использование служебного положения в личных целях, но это только теоретически. В истории Америки таких случаев не было, и нет оснований предполагать, что импичмент применят по отношению к Трампу. Это лишь политическая игра перед выборами", - полагает эксперт.

Реакция на импичмент в Украине

В когорте давних противников Трампа из Украины - настоящее ликование.

Блогер Олег Пономарь заявил, что "настал этот исторический день", который "который мы приближали как могли". Он указывает, что голосов на импичмент не хватает, но считает, что для Трампа это "клеймо на всю жизнь".

Сергей Лещенко, который считается одним из застрельщиков "дела Манафорта" с украинской стороны, тоже поприветствовал решение Демпартии.

"Многие украинцы не понимают, в чем нарушение закона со стороны Трампа. Объясню просто. Оппоненты Трампа и аналитики видят в его поведении во время разговора с Зеленским злоупотребление властью и нарушение присяги президента Америки. Тот обязан исполнять свои полномочия в интересах всей нации, тогда как во время звонка Зеленскому, по мнению части юристов, Трамп поставил частные интересы выше государственных. Ведь в качестве лидера США он использовал свои полномочия для того, чтобы неоднократно (говорят - до восьми раз) потребовать от Украины расследование в отношении своего вероятного конкурента на выборах президента Джо Байдена, подвесив в ответ предоставление Украине 250 миллионов долларов помощи в сфере обороны".

Правда, не все разделяют праведный гнев еврооптимистов. Эксперт-международник Илья Куса считает импичмент "забавным шагом" и считает, что это чисто медийный PR-проект.

"Официальный запуск процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа - это забавный шаг, выводящий выборы на новый уровень.

По-видимому, демократы решили всё-таки выложить один из своих козырей на стол и сыграть эту историю медийно по максимуму.

А заодно происходит и политизация одного из ключевых элементов системы сдержек и противовесов.

На мой взгляд, никакой отставки в результате импичмента не будет. По той причине, что:

1. Функции официального "расследования" преступлений, которые якобы совершил Трамп, переходят к Сенату. А он может, например, просто проголосовать за сворачивание дела и на этом всё закончится.

2. Для объявления импичмента нужно 2/3 голосов Сената, а там большинство - республиканцы. Они вряд ли примут такое самоубийственное для партии решение.

3. Преступления, в которых обвиняется президент, не до конца понятны и лишены доказательной базы. Причина для импичмента президента сама по себе довольно размыто выписана в Конституции США. Это даёт широкое поле для интерпретаций, а значит для политической борьбы.

Однако это важный процесс, суть которого сводится к тому, кто лучше использует ситуацию в медийно-информационном плане.

Демократы будут пытаться обрушить и без того потрёпанные рейтинги Трампа, играя на меседжах про "Трампа, который предал американский народ и его интересы".

Это будет во многом похоже на те танцы, которые мы видели вокруг "сговора Трампа с Россией" и расследования Роберта Мюллера.

Республиканцы и сам Трамп будут пытаться выкрутить ситуацию в направлении "охоты на ведьм", "заговора пиндосов-либералов-вашингтонского истеблишмента" и дискредитации самой процедуры, манипулируя терминами, используя отсутствие чётких определений и терминов в свою пользу.

Короче, тактика точно такая же, как с Мюллером - довести всё до того, чтобы потом заявить: "Видите? Это всё был фейк и туфта".

Демократы хранили карту импичмента долгое время. Я думал, они ею воспользуются в следующем году, аккурат к выборам.

Но так получилось, что история с Зеленским и давлении на Украину показалась им более выгодной, что ли. И это открывает возможности для того же Трампа, который на этом фоне может даже повысить свой рейтинг, позиционируя себя борцом с "глубинным государством" в США.

Для нас это открывает как возможности перезагрузить свои отношения с США, так и огромные риски, поскольку мы будем находиться в центре внимания, и любой шаг будет отныне интерпретироваться сквозь призму борьбы демократов и республиканцев".

Журналист Максим Войтенко удивляется, что далекая и бедная Украина решает судьбы американской империи.

"Украина фантастическая страна. При Порошенко по заказу демов слила компромат на команду Трампа. Сделав тому нервы на пару лет вперёд. Теперь Трамп вышибает из Зеленского компромат на семейку будущего кандидата от демов Байдена.

Байдены во времена Порошенко успели тут неплохо заработать. Демократы, пойдя на опережение, пугают Трампа импичментом.

Восточноевропейская бедная страна решает судьбы империи. Хартлэнд, блин. И слоган - Перессорим всех".

Тот же фактор, но в позитивном ключе видит экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украине останется как страна, привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива. Но теперь все знают, на что мы способны".

Об "исторической заслуге" Зе говорят в общем-то все:

"Думал ли Зеленский, подписывая вчера закон об импичменте, что это витиеватое слово так скоро ворвётся в его жизнь совсем с неожиданной стороны? Попасть под импичмент может каждый президент - спровоцировать импичмент президента самой могущественной страны мира - это место в истории", - пишет нардеп от "Оппозиционной платформы" и эксперт-международник Олег Волошин.