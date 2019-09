Скандал вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа вошел в неожиданную стадию. В США началась процедура импичмента президента.

Ее инициировали демократы, которые утверждают, что Трамп давил на Зеленского: шантажировал Зе выделением военной помощи в обмен на расследование "дела Байдена".

Надо понимать, что пока вся эта информация - не более чем слух. Стенограмму беседы Белый дом только обещает опубликовать. Однако демократы очень активно раскручивают эту историю. И делают это четко под визит Зеленского в Нью-Йорк, где буквально сегодня состоится их встреча с Трампом.

Отметим, что ранее импичмент не начинали даже в деле "Кремлингейта", от которого президент-республиканец отбивался несколько лет. А здесь скорость оппонентов Трампа просто поражает.

Смогут ли демократы сместить Трампа и какая подоплека у этих событий - разбиралась "Страна".

Тема импичмента возникла в США буквально на днях.

И проистекает из скандала, который вот уже пару недель бушует в США. Речь идет о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, который состоялся в конце июля вскоре после парламентских выборов.

В минувшие выходные на первых полосах сразу нескольких газет, которые симпатизируют демократам (New York Times, Washington Post и Wall Street Journal) вышли статьи о том, как во время этого разговора президент США потребовал от Зе расследовать дело бывшего вице-президента Байдена, его вероятного соперника на предстоящих в следующем году президентских выборах.

Обстоятельства этого разговора якобы настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб (который слушал разговор), что тот тут же сообщил об этом начальству, которое начало внутреннее расследование.

Собственно, после этого демократы и призывает к импичменту.

Они утверждали, что ходе этого разговора Трамп требовал от Зеленского расследовать коррупцию бывшего вице-президента Америки Джо Байдена. В противном случае президент якобы грозился прекратить военную помощь Украине. То есть был прямой шантаж ради получения компромата на соперника Трампа на выборах.

Демократ Байден, как известно, в бытность вице-президентом при Обаме работал куратором киевского направления. А его сын Хантер устроился в украинскую газодобывающую компанию "Бурисма", против которой на родине были открыты уголовные дела (фирмой владеет экс-министр времен Януковича Николай Злочевский).

Однако все они были волшебным образом закрыты. При этом. генпрокурор Шокин, который эти дела расследовал, был уволен.

У Трампа видят здесь возможность найти компромат на главного конкурента в будущей президентской гонке. Но чисто юридически это может сделать только Украина. Поэтому люди Трампа давно убеждают Киев заняться этим расследованием (чего не скрывал советник главы Белого дома Рудольф Джулиани).

Там, где Трамп ищет возможность уничтожить имидж Байдена, демократы видят угрозу: "дядюшка Джо" пока их основной кандидат. Поэтому вся дальнейшая история выглядит игрой на опережение.

Как видим, в СМИ, близких к Демпартии, почти сразу после созвона Дональда и Владимира, вышли инсайды о "жестком" разговоре Трампа с Зеленским. А конгрессмены от "ослов" немедленно обвинили своего президента в давлении на иностранного лидера - с целью решения своих вопросов за государственный счет.

Уже тогда Трампу пригрозили импичментом. Сам же он говорил, что ничего такого в беседе двух президентов не было. И пообещал опубликовать ее стенограмму.

Отметим, что Зеленский в США заявил, что на него "может давить только его 6-летний сын".

А Трамп назвал беседу с Зе "прекрасной".

"У нас состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом Украины. Демократы в очередной раз начинают охоту на ведьм. Проблема сейчас у Байдена. То, что сделал Байден - это позор. То, что сделал его сын - тоже. Он взял деньги у Украины. Когда мы взаимодействуем со страной, мы ждем, что она будет играть честно. Очень важно говорить о коррупции. Если вы не говорите о коррупции, зачем вы даете деньги стране, которая, по вашему мнению, коррумпирована?", - заявил Трамп журналистам.

Из этой цитаты видно: Трамп действительно считает, что без дела Байдена финансировать Украину не стоит. То есть он вполне мог заявить об этом и Зеленскому. И важный вопрос для понимания этой ситуации - откуда пошла утечка.

По официальной версии - информацию сообщил своему начальству сотрудник американской силовой структуры, который по долгу службы слушал разговор. Хотя тогда вопрос - почему это было сделано по прошествии более месяца после того как разговор состоялся?

Есть и альтернативная версия - что содержание беседы слили демократам из окружения Зеленского. А некий "сотрудник спецслужбы" стал лишь прикрытием. Об этой версии "Стране" рассказали источники близкие к Банковой.

Тем более, что такое уже было: именно украинская власть в свое время обнародовала компромат на главу штаба Трампа Пола Манафорта. За что он теперь восемь лет просидит в тюрьме.

И многие из той же тусовки близких к демократам деятелей, до сих пор имеют значительное влияние в окружении Зеленского. Они и могли - по собственной инициативе или же с позволения президента Украины - передать эту информацию представителям Демпартии. Тем более, что если Трамп действительно выдвигал требования к Зе расследовать дело Байдена, то наверняка Зеленский рассказал об этом своим соратникам.

Как бы то ни было, очевидна лишь видимая часть этой истории - скандал из-за Украины разразился, и хозяину Белого дома угрожают отставкой.

Сегодня ночью стало известно, что Демпартия официально запустила процедуру импичмента 45-го президента президента США. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение.

"Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - добавила она.

"По состоянию на вторник по крайней мере 166 демократов поддержали идею импичмента - это более двух третей от 235 членов демократического кокуса в Палате представителей", - отмечается в сообщении.

