Подписная кампания на 2020 год, которая обычно стартует с середины первого месяца осени, по состоянию на 25 сентября до сих пор не началась. Редакторы местных и национальных газет обеспокоены. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) на странице в Facebook.

Читатели, которые хотят подписать издания на следующий год, обращаясь на почту, получают отказ. Газетчики уверены, что это негативно скажется на показателях подписки, которые за предыдущие годы и так существенно снизились. Редакции и НСЖУ обвиняют менеджмент Укрпочты в том, что пытаясь провести конфликтное решение о повышении тарифов на услуги, почтовый монополист умышленно медлит со стартом подписной кампании.

Как отмечает директор ООО "Горизонты 1919" (Харьковская обл.), секретарь НСЖУ Константин Григоренко, подписка традиционно начиналась 15 сентября, а иногда и в начале месяца. По его словам, в Харьковской области все необходимые договоры с областными дирекциями издатели заключили, но их редакциям не возвращают. И каталогов на подписку в районных отделениях Укрпочты нет.

"Думаю, это связано с ожиданием приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов на доставку прессы. Укрпочта, а точнее ее глава господин Смелянский, надеется, что новые тарифы таки утвердят. Хотя издатели категорически против повышений, которые не подтверждаются экономическими расчетами. Такое обращение от Национального союза журналистов поступило и к президенту, и в Кабмин, и в Мининфраструктуры", - сказал Константин Григоренко.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выражает солидарность с коллегами и разделяет их беспокойство по поводу задержки подписной кампании.

"Это грозит тем, что редакции могут не добрать свои тиражи. Из-за непартнерского отношения Укрпочты, которое проявлялось и в несвоевременной доставке газет читателям, и постоянном необоснованном повышении цен на услуги и т.д., газетчики уже и так понесли немалый урон в предыдущие годы, в том числе потеряли часть тиражей. Ситуация с доступом украинцев к прессе является чрезвычайной и однозначно требует вмешательства нового правительства", - отметил Сергей Томиленко.

Скриншот: Facebook/ Sergiy Tomilenko

Напомним, "Укрпочта" готовится поднять тарифы на доставку прессы. В НСЖУ возмущены этим решением.

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