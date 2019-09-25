Согласие президента США Дональда Трампа на публикацию стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским никак не смогло помешать дальнейшей эскалации скандала вокруг этой темы.

Палата представителей Конгресса США решила начать процедуру импичмента, а Сенат единогласно принял резолюцию, которой призвал Белый дом передать законодателям текст жалобы обличителя, которая может касаться давления Трампа на Зеленского. Об этом сообщает The Hill.

Резолюция призывает администрацию президента США передать жалобу разоблачителя, и отмечает, что комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США должны иметь возможность оценить эту жалобу тщательным и беспристрастным образом, в рамках соответствующих компетенций и процессов для защиты секретной и конфиденциальной информации.

Лидер сенатского демократического меньшинства Чарльз Шумер призвал поддержать резолюцию. С таким же призывом выступил и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

В результате за резолюцию проголосовали все сенаторы. Впрочем, она не имеет обязывающей силы.

"Белый дом до сих пор отказывался передать жалобу разоблачителя, что только увеличило вопросы к президенту", - отметили эксперты.

Напомним, речь идет о жалобе сотрудника разведки, прорабатывавшего телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского - Ред.).

Разведчика обеспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, которые могут толковаться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, являющегося главным конкурентом Трампа на выборах президента США.

В течение последних дней Дональд Трамп последовательно отрицал какое-либо давление на украинского президента, называя обвинения в свой адрес охотой на ведьм.