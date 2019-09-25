Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертьфинал представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в китайском Ухане. Об этом пишет "Укринформ".

Третья ракетка мира со счетом 6:4, 6:2 обыграла российскую теннисистку Светлану Кузнецову (№69 рейтинга WTA). Игра продолжалась 1 час 15 минут. Соперницы в четвертый раз встречались в очном противостоянии. Счет стал 3:1 в пользу украинки.

За выход в полуфинал Свитолина будет бороться или с китаянкой Цян Ван (16), или с американкой Элисон Риск (35) - в зависимости от того, кто из них победит в третьем круге.

Напомним, две первые ракетки Украины - Свитолина и Ястремская - подали заявки на участие в Кубке Кремля.

Также мы писали, что 9 сентября первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA) с пятого места на третье.