В среду, 25 сентября, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал с главой МИД Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо безвиз для украинцев. Об этом Вадим Пристайко сообщил в Twitter.

"Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для Украины. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо", - написал он.

Также Пристайко отметил, что работа в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН продолжается.

Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців. Щойно підписали угоду з моїм колегою @CarlosHolmesTru. Тим часом продовжуємо нашу роботу в Нью-Йорку. Далі буде! pic.twitter.com/YgxlAe2W6L — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 24, 2019

Видео: Twitter/ Vadym Prystaiko

Напомним, в конце августа Кабинет министров Украины утвердил безвиз с Северной Македонией.

Также мы писали, что Украина установит безвизовый режим для туристов, которые приедут лечиться в Трускавец.