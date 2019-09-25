Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон полностью одобряет и поддерживает решение Палаты представителей Конгресса США о начале рассмотрения вопроса об импичменте для американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет People.

Хиллари Клинтон заявила, что решение поддержать импичмент Трампа далось ей нелегко, однако, на ее взгляд, сложилась "чрезвычайная ситуация".

Экс-госсекретарь США утверждает, что попытки Трампа заручиться поддержкой президента Украины в ослаблении бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на потерю военной помощи, которая необходима Украине для защиты от Владимира Путина, - являются преступлением, которое влечет за собой импичмент.

Напомним, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Причиной этого стало то, что летом состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и неназванного иностранного лидера, из-за которого сотрудник американской разведки подал жалобу своему руководству.

Позже в СМИ появилась информация, что это был разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена.