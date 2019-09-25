В среду, 25 сентября, в Украине вступили в силу законы об увеличении штрафов за перегруженные фуры, а также о том, что половина поступлений от них будет направляться в дорожный фонд.

Оба закона начинают действовать на следующий день с момента их опубликования, а вчера, 24 сентября, эти документы появились в парламентском издании "Голос Украины", пишет 112 Украина.

Теперь, согласно закону № 54-IX, если вес фуры на 5-10% больше позволенного, штраф составит 8,5 тыс. грн, если на 10-20% больше - штраф 17 тыс. грн, более 20% - штраф 34 тыс. грн. Отметим, что ранее в Украине за перегруз фур был предусмотрен штраф от 510 до 680 грн.

При этом ответственен за перевес фуры владелец автомобиля (человек или компания). Если речь идет об авто на еврономерах - то человек, который ввез транспорт в Украину. Отказ уплатить штраф или обжалование соответствующего постановления - причина запретить въезд иностранцу в Украину.

А если водитель пассажирского или грузового транспорта проигнорировал просьбу остановиться представителя Госслужбы по безопасности на транспорте - ему грозит штраф в 3 400 грн или лишение прав на 3-6 месяцев. Перегруз фуры может быть зафиксирован автоматически. Тогда тому, кто считается водителем, пришлют постановление о штрафе по почте.

Согласно закону № 74-IX, в дорожный фонд направят не только половину штрафов за перегруженные фуры, но деньги, полученные от штрафов за невыполнение водителем пассажирского и грузового транспорта требования представителя Госслужбы по безопасности на транспорте остановиться.

Напомним, 23 сентбря летящий в США Зеленский подписал законы о поддержке кинематографа и штрафах за перегруженные фуры.