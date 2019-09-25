Во вторник, 24 сентября, во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины, Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии обсудили дальнейшие совместные шаги с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в катастрофе на Донбассе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в 2014 году.

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины.

Участники переговоров обсудили процесс следствия, также они приветствовали выдвижение первых подозрений. Ожидается, что судебные слушания начнутся в Нидерландах в марте 2020 года.

Министры также подтвердили приверженность своих стран расследованию и установлению справедливости по отношению к погибшим в этой трагедии.

Напомним, совместная следственная группа трагедии рейса МН17 подозревает трех россиян и одного украинца.

Также мы писали, что Австралия недовольна тем, что Украина выдала России Цемаха, важного свидетеля по делу.