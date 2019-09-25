Президент Дональд Трамп заявил, что инициированное в Палате представителей Конгресса США расследование относительно начала процедура импичмента из-за его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, вредит всей стране, и в очередной раз назвал эту инициативу "охотой на ведьм".

Об этом Дональлд Трамп написал в своем Twitter после соответствующего заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Такой важный день в ООН, так много работы и так много успехов. А демократам надо было намеренно разрушить и унизить все этим срочным новостным мусором и охотой на ведьм. Как плохо для нашей страны!", - написал американский президент.

Фото: twitter.com/realDonald

Ранее "Страна" сообщала, что Лавров и Зеленский провели беседу на полях Генассамблеи ООН.