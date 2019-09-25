Президент Украины Владимир Зеленский, который принимает участие в работе 74-й Генеральной ассамблеи ООН встретился на ее полях с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Глава Украины поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку нашей страны, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности государства. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу, как передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - заявил в ходе беседы Владимир Зеленский.

Глава украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для нашей страны, в частности в торговой сфере.

Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и другие отрасли.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что Украина тоже дала согласие на публикацию его разговора с Зеленским.