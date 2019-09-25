С 1 ноября 2019 года Эстония отменяет бесплатные долгосрочные визы для украинцев. Как заявил министр иностранных дел Урмас Реймсалу, сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем "не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины".

Решение об отмене бесплатных долгосрочных виз вступит в силу 1 ноября, как передает Радио Свобода. Такое же решение об отмене исключения по оплате госпошлины за долгосрочные визы приняли и для граждан Беларуси.

При этом в правительстве Эстонии отметили, что Украина и дальше остается важным партнером Эстонии в Восточной Европе, и приоритетом во внешней политики Таллинна.

Речь идет только о национальной визе типа D на срок более 90 дней - до года - для пребывания с целью трудоустройства, обучения, длительного лечения и тому подобного. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую ​​визу в Эстонии составляет сейчас 80 евро, но эта сумма с 1 января 2020 вырастет до 100 евро.

Эти визы не касаются граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию или другие государства-члены "шенгенской зоны" на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права на трудоустройство. Для владельцев биометрических украинских паспортов такие путешествия безвизовые.

Ранее "Страна" сообщала, что МИД Германии опроверг выдачу разрешений на въезд жителям "ЛДНР" с российскими паспортами.