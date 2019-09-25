На полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН состоялся первый контакт на высоком уровне между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский (который ранее встретился с Ангелой Меркель - Ред.) и глава МИД России Сергей Лавров провели короткую беседу в Нью-Йорке.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник из делегации России.

"Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, краткий контакт состоялся в ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Генассамблее ООН Владимир Зеленский назвал ближайшую цель Украины №1.

"Я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращение войны и господства мира. И это - наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн", - резюмировал президент Украины.