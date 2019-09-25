После того, как в немецкой прессе появились утверждения, что Берлин якобы выдает визы жителям так называемых "ЛДНР" с российскими паспортами МИД Германии выступил с официальным опровержением таких заявлений.

Об этом идет речь в ответе МИД Германии на информационный запрос DW.

В немецком дипломатическом ведомстве не знают ни единого случая, когда обладатели подобных паспортов получили бы визы. В МИД напомнили, что в то же время жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут по украинским паспортам въезжать на территорию Германии без виз.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о едином обращении с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

В немецком дипломатическом ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года. В нем было указано, что "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

В МИД ФРГ в очередной раз напомнили, что Германия вместе со своими партнерами в Европейском Союзе безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Германия осуждает декреты президента Российской Федерации об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. "Они противоречат духу и целям минских договоренностей и являются нарушением суверенитета Украины", - отметили в берлинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее "Страна" рассказывала, что в МВД РФ заявили, что жители Донбасса уже получили 35 тысяч российских паспортов.