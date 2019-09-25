В скандальной истории вокруг телефонного разговора президентов США и Украины появилась новая деталь. Дональд Трамп, который ранее выразил готовность обнародовать полную стенограмму беседы, в своем Twitter написал, что свое согласие на публикацию дала и Украина.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму телефонного разговора с их президентом. Они также не понимают, в чем проблема. У демократов тотальная охота на ведьм", - написал Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Генассамблее ООН Зеленский признался, чего он ждет от встречи с Трампом.

Также мы в материале "Содержание разговора с Трампом могли слить из Киева" рассказывали о трех сценариях встречи Трампа и Зеленского.