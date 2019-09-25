В бельгийском Антверпене закончился четвертьфинальный поединок Украина - Сербия финального раунда XXXI чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд, передает Укринформ.

Сборная Украины, которая впервые в истории вышла в четвертьфинал, в драматичном матче уступила бронзовым призерами прошлого чемпионата Европы и полуфиналистам чемпионата мира-2018 сербам.

Поединок за выход в полуфинал континентального первенства прошел в упорной борьбе - 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15).

В 1/2 финала турнира 27 сентября сборная Сербии в Париже встретится с командой Франции, которая в Нанте обыграла волейболистов Италии - 3:0 (25:16, 27:25, 25:14).

Днем ранее, 26 сентября, путевку в финал турнира в Любляне разыграют сборные Словении и Польши.

Поединок за 3-е место и финальный матч Евро-2019 пройдут в столице Франции Париже соответственно 28 и 29 сентября.

Напомним, сборная Украины впервые пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу, войдя в главную восьмерку команд континентального первенства.

Также мы писали, что в аэропорту Афин 10 сирийцев пытались улететь в Цюрих, выдавая себя за волейбольную команду из Украины.