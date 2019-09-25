Отставка Князева: зачистка МВД от людей Авакова продолжается

Новость дня – отставка главы Нацполиции Князева. В отличие от большинства уволенных в последние недели, Князев сам созвал пресс-конференцию, чтобы сообщить об уходе. Причем он не скрывал, что уход – вынужденный.

Правда, подробностей не сообщил. Впрочем, очевидно, что всплывший накануне польский скандал с бывшей женой главы Нацполиции – не причина и даже не повод, а просто дополнительный аргумент при совершении кадрового переворота.

Реальные же причины следует искать там же, где находятся реальные причины недавнего увольнения Аброськина и еще двух замов Князева – Купранца и Невгада. Да и слух об отставке министра внутренних дел Авакова – из той же оперы.

Нынешняя власть сохранила за Аваковым кресло министра, но пространство вокруг него зачищает. Все началось еще с попытки переподчинить Нацгвардию президенту, чтобы лишить министра главного козыря. Эту лобовую атаку глава МВД отбил (по краней мере пока), но теперь ничего не может поделать с тем, что из руководства министерства одна за другой выбиваются верные ему фигуры, а других верных людей, наоборот, не дают завести на должности.

Больше того, министру, похоже, придется смириться с тем, что вскоре на всех ключевых постах окажутся люди, подконтрольные не ему, а Банковой либо Коломойскому. Если все у новой власти пройдет по плану, то Авакова и увольнять не нужно будет – он сам уйдет, поскольку останется свадебным генералом.

Тут следует отметить, что недавние новички в политике, занявшие здания на Банковой и Грушевского, очень быстро обучились искусству аппаратной интриги, проводя нейтрализацию конкурентов с помощью рычагов, которые так и не научился использовать Порошенко. А поскольку аппаратные гении внезапно не рождаются, логично предположить, что за всеми этими интригами стоят более опытные консультанты.

Но, в конечном итоге, кто бы ни был автором проекта зачистки окружения Авакова, следует признать, что операция проводится успешно, и скоро во власти не останется людей, которые могут противостоять власти Зеленского. Хотя, конечно, не факт, что это действительно власть Зеленского. А не тех самых "опытных консультантов".

Отдельный интерес представляет тот факт, что часть из новоназначенных кадров давно знакомы лично с президентом. Причем познакомились при очень интересных обстоятельствах. Подробнее об этой истории можно прочитать здесь.

Кличко сдает позиции

Нечто подобное происходит, тем временем, и в киевской власти. Лобовая атака Банковой на Кличко тоже свернута. И пришло время закулисных договоренностей, цель которых для мэра Киева – сохраниться в кресле, а для его оппонентов – взять под контроль бюджет Киева и решение строительных вопросов.

Правда, здесь все проходит не так гладко. Во исполнение неких соглашений Кличко согласился избавиться от старого окружения и "попросил" двух своих замов – Давтяна и Спасибко – написать заявления. На их места уже были запланированы новые люди, куда более близкие новой власти (в частности, "Ледокол" Бахматов). Однако старые замы вдруг заявления писать отказались.

Понятно, что это скорее демарш, который может только растянуть во времени трансформацию столичной власти. В ситуации, когда перед Кличко маячит перспектива аудита от Кабмина, он уже не передумает, а совместных усилий мэра и правительства будет достаточно, чтобы уволить строптивых замов.

И когда это произойдет, вопрос о перевыборах городского головы (или просто назначении другого главы КГГА) вряд ли будет столь актуальным, как это было еще недавно. Правда, это также будет означать, что политическая карьера Кличко закончилась, поскольку он окончательно перестанет быть самостоятельным игроком. Впрочем, похоже, что в другом случае его карьера могла бы закончиться еще печальнее.

Война в Минздраве: Радуцкий против тени Супрун

Нешуточный кадровый скандал вчера потряс и Министерство здравоохранения, где целый ряд сотрудников во главе с двумя руководителями директоратов опубликовали открытое письмо к премьеру Гончаруку, в котором обвинили руководство Минздрава в "политических репрессиях". Хотя очевидно, что политика в классическом понимании этого слова тут не причем.

Вся эта история выглядит так же, как и история в МВД, только с точностью до наоборот. Судя по всему, лоббисты Супрун из США дали согласие на ее увольнение потому, что некто в новой власти гарантировал сохранение ее людей во главе ключевых департаментов. Но, поскольку новая власть неоднородна, то другие люди в новой власти решили играть по-своему.

Началось все с решения парламентского комитета по здравоохранению (то есть фактически – решения его главы Радуцкого) провести аудит Минздрава. Идею очень быстро подхватило новое руководство министерства, причем трансформировав ее в аудит каждого сотрудника.

Вообще, следует отметить, что Скалецкая, может, конечно, и не "человек Радуцкого", но в их отношениях наблюдается полная гармония, и комитет с Минздравом сейчас явно работают как единая команда. Причем с явной целью убрать команду Супрун из министерства.

Но у Супрун, как известно, есть свои сторонники во власти. И потому Минздрав уже несколько дней подряд лихорадит всплывающими в СМИ инсайдами, которые должны дискредитировать новое руководство. Так что, если дуэт Радуцкого и Скалецкой не отступит, ему придется выдержать массированный удар со стороны всех СМИ, которые так или иначе принадлежат к грантовской тусовке.

Кстати, во многом именно этот массированный удар вынудил Радуцкого временно отказаться от идеи самому возглавить министерство. Поэтому бывший хозяин "Бориса" наверняка уже знал, во что ввязывается.

Не исключено, что Скалецкая и ее команда как раз предназначены для того, чтобы выполнить роль чистильщиков Минздрава от людей Супрун. Безусловно, нынешняя команда будет дискредитирована грантовскими СМИ, однако свою функцию выполнит. А потом как раз и может прийти Радуцкий, которого критиковать уже будет не за что.

Награда за убийство?

И еще один кадровый скандал – избрание в общественный совет НАБУ правого радикала Медведько, который обвиняется в убийстве писателя и журналиста Бузины.

Понятно, что в реальности это не кадровый вопрос, что роль Медведько в работе НАБУ будет еще меньшей, чем роль ни на что не влияющего общественного совета в целом. Однако символизм такого назначения – это, безусловно, имиджевый удар по нынешней власти.

Запросы общества, избравшего Зеленского и его команду, известны. Прежде всего это мир, снижение тарифов и безопасность. Причем под последним словом как раз понимается устранение беспредела радикалов на улицах, которые при Порошенко не только вышли из-под контроля правоохранительных органов, но и во многом слились с властью.

Однако даже при Порошенко никуда не избирали и не назначали людей, обоснованно подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Стерненко, хотя и оставили на свободе после того, как он убил человека, но все же его не продвигали в Совет Нацбанка. Избрание же Медведько для десятков миллионов избирателей означает, что радикалы все еще находятся во власти и многом даже над властью. Больше того, точно так же будут считать сами радикалы.

Скорее всего, в Зе-команде этот вопрос пустили на самотек, не понимая его важности. Но теперь власти нужно исправлять ситуацию, иначе она станет неконтролируемой.

Блокирование помощи Украине: Трамп выкрутился?

Вопрос Украины вчера снова был центральным в американской повестке дня. Действительно, похоже на то, что Трамп действительно увязывал вопрос помощи нашей стране с вопросом проведения антибайденовского расследования по компании Burisma, однако признать это напрямую президент США не может, поскольку это будет означать признание правоты демократов.

И потому Трамп решил расширить проблему, использовав тот же рецепт, которым он пользовался, чтобы продемонстрировать негативное отношение к финансированию НАТО. Теперь он объявил, что финансирование помощи Украины блокируется вовсе не из-за Байдена, а из-за того, что Украине не помогают европейские страны.

Понятно, что это чисто технологический ход, однако вполне вероятно, что он поможет хозяину Белого дома выкрутиться из скандала с телефонным разговором с Зеленским. Наверняка эта версия уже увязана с содержанием самого разговора, где не было прямой увязки помощи и расследования, а потому можно будет предстать в роли не вымогателя, а покровителя, который своим блокированием выбивает деньги для Украины и других западных партнеров.

Эта тема обязательно прозвучит во время встречи Трампа с Зеленским. Последнему даже ничего не нужно будет подтверждать, главное – не утверждать обратного. И уже за это президент Украины может получить бонусы от президента США.

Впрочем, какая-либо действенная помощь от президента Украины своему американскому коллеге, судя по утечкам из офиса президента, маловероятно. Как уже писала "Страна", не исключено, что информацию о раговоре Трампе и Зе "слили" демократам первоначально именно из окружения украинского президента (не факт, что с его ведома, но "слили"). А значит совершенно понятно на чьей стороне будет играть в целом Зе-команда в политических разборках в США.