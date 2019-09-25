В индийском штате Раджастан родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками. Об этом сообщает The Mirror.

Как сообщается, младенец появился на свет в государственной индийской больнице. Вместе с девочкой 24-летняя женщина родила здорового мальчика. Врачи предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.

Дополнительные конечности собираются удалить с помощью операции / mirror.co.uk

По данным издания, во время беременности женщина ни разу не делала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах. Сообщается, что дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Ранее сообщалось, что в больницу Каменского подкинули младенца с привязанными к его ручке двумя обручальными кольцами.

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