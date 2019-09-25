Исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге Европы уже в текущем сезоне.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Это очень важное решение", - сказал в ходе пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.

Отметим, что в прошлом сезоне VAR использовался только в финале Лиги Европы.

В Лиге чемпионов VAR был введен в прошлом сезоне, начиная со стадии плей-офф. В текущем розыгрыше турнира видеоповторы используются уже и на групповом этапе.

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