УЕФА принял решение использовать VAR в плей-офф Лиги Европы
Исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге Европы уже в текущем сезоне.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Это очень важное решение", - сказал в ходе пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.
Отметим, что в прошлом сезоне VAR использовался только в финале Лиги Европы.
В Лиге чемпионов VAR был введен в прошлом сезоне, начиная со стадии плей-офф. В текущем розыгрыше турнира видеоповторы используются уже и на групповом этапе.
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