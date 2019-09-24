В Далласе был убит бывший игрок двух клубов НБА Андре Эмметт.

Об этом в своем Twitter сообщил обозреватель НБА Шэмс Чарания.

Ему было 37 лет.

"Бывший игрок НБА Андре Эмметт, который провел два сезона в лиге в составе "Мемфиса" и "Нью-Джерси", сегодня утром был убит в Далласе. Недавно он стал отцом", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Sun, полиция подтвердила, что Эмметт был застрелен двумя мужчинами возле собственного дома.

Около 02:30 ночи баскетболист сидел в машине возле своего дома, когда к нему подошли неизвестные. Преступники достали оружие, после чего между ними и Эмметом возник конфликт. Баскетболист был смертельно ранен, когда попытался убежать. Его обнаружил случайный прохожий, который вызвал 911.

Эмметта госпитализировали но он скончался в больнице. Эмметт был выбран на драфте НБА в 2004 году, но большую часть карьеры в итоге провел в клубах из Азии и Европы.

В последнее время Эмметт выступал в лиге BIG3 - турнире для бывших игроков НБА в формате 3 на 3.

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