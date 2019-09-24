Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив с ней состояние подготовки к встрече глав стран "нормандского формата" по согласованию дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины, передает сайт президента.

"Владимир Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской", - сообщает пресс-служба.

Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Со своей стороны Меркель подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны. Она также отметила важность тщательной подготовки встречи в "нормандском формате" для достижения эффективных результатов.

Ранее сообщалось, что Макрон настаивает, что встреча в нормандском формате может пройти в ближайшие недели.

Также мы писали, что встреча в "нормандском формате" может пройти в середине октября.