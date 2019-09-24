Процедура импичмента 45-президента президента США Дональда Трампа будет официально запущена Демократической партией, сообщает BBC.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

BREAKING: Speaker Pelosi: "I'm announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry." https://t.co/q3Mx8Px0eU pic.twitter.com/0D1qDNgs5w — NBC News (@NBCNews) September 24, 2019

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение.

"Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - добавила она.

Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

Целый ряд американских изданий ранее сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Импичмент президента США видится проблематичным при нынешнем раскладе сил, потому что для его осуществления нужно две трети голосов в Сенате.

Перед этим Трамп заявил об одобрении публикации неотредактированной полной версии телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским в июле.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что стенограмма его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским может быть обнародована.