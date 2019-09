Процедура импичмента 45-президента президента США Дональда Трампа будет официально запущена Демократической партией, сообщает BBC.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

BREAKING: Speaker Pelosi: "I'm announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry." https://t.co/q3Mx8Px0eU pic.twitter.com/0D1qDNgs5w