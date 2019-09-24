Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в том числе в Украине, нужна смелость и готовность идти на определенные шаги, передает Интерфакс-Украина.

"Смелость созидать мир требуется сегодня и в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить на это. Удалось добиться прогресса в эти последние недели. И мы также знаем, каков горизонт, какие следующие этапы здесь, Минские соглашения, способность созидать на местах наконец-то устойчивый мир", - сказал он, выступая в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник в Нью-Йорке.

Кроме того, Макрон отметил, что в течение ближайших недель состоится саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.

Также сообщалось, что Трамп заявил, что Макрон третий лишний в деле урегулирования иранского кризиса