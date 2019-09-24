Девушка-боец из Ирана Самерех Киани с сокрушительного поражения дебютировала в смешанных единоборствах. Видео размещено в Twitter.

В клетку иранская спортсменка вышла в хиджабе. В поединке против румынки Аны Марии Пал, в активе которой была одна победа и три поражения, Киани продержалась всего 19 секунд.

Пал стоя провела удушающий прием, после которого Киани ненадолго потеряла сознание. Рефери был вынужден остановить бой.

Ранее "Страна" информировала, что в прошлом году в Иране впервые за 40 лет женщины вышли на протест против хиджабов.

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