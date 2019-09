Девушка-боец из Ирана Самерех Киани с сокрушительного поражения дебютировала в смешанных единоборствах. Видео размещено в Twitter.

В клетку иранская спортсменка вышла в хиджабе. В поединке против румынки Аны Марии Пал, в активе которой была одна победа и три поражения, Киани продержалась всего 19 секунд.

Пал стоя провела удушающий прием, после которого Киани ненадолго потеряла сознание. Рефери был вынужден остановить бой.

Ana Maria Pal (Romania) vs. Kiani Samereh (Iran). That was actually kind of disturbing. #RXF pic.twitter.com/L9oRPBBBZn