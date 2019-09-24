Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на теплую встречу с главой США Дональдом Трампом, а также рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины, находящейся в условиях войны и агрессии.

Об этом глава Украины заявил в комментарии Голосу Америки "на полях" Генассамблеи ООН.

"Мы ожидаем (от США - Ред.) поддержки. Нам не нужна просто "помощь". Мы и так с вами сильное государство. Крупнейшая в Европе, с очень умными людьми. Хочется, чтобы Соединенные Штаты всегда поддерживали Украину, и курс Украины в борьбе - вы знаете - с агрессией, с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет", - отметил Президент.

В то же время, на вопрос, как повлияет скандал во внутренней политике США с Украиной в центре внимания на встречу с американским лидером, Владимир Зеленский ответил: "Ничего страшного, мы ко всему готовы".

Он также выразил убеждение, что "встреча будет очень теплая" и также призвал обратить внимание и на другие двусторонние мероприятия в Нью-Йорке: "Перед встречей с Дональдом Трампом у нас еще 10 встреч. Тоже с очень важными лидерами других стран".

"Действительно, все ожидают моей встречи с президентом США Дональдом Трампом. Самое главное, чтобы мы все понимали, что США поддерживают Украину. Но не просто помогали… Потому что мы сейчас другая страна, мы должны быть мощными, поэтому именно поддержка, поддержка на геополитическом уровне, поддержка инвестиционная", - сказал он в видеокомментарии по итогам первых двусторонних встреч в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook.

Видео: Facebook/Офіс Президента України

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят на английском, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал он.

Зеленский отметил, что хочет не сам летать по различным странам, а чтобы лидеры других стран приезжали в Украину и видели, какая прекрасная Украина. "Нужно верить, прежде всего, не словам, а глазам. Поэтому я очень хочу, всех приглашаем, и все хотят, кстати, все ждут от нас приглашения, и как только я говорю, не хотят ли они приехать к нам, то все с удовольствием. И я думаю, что у нас в ближайший год, в ближайшие два года будут такие громкие визиты, американских, европейских лидеров. Всем добро пожаловать", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что в Нью-Йорке "говорят об Украине, не забывает никто Украину, всем интересно, что новая власть, все поддерживают". "Кстати, все знают многие из наших новых законов, я был впечатлен этим. Все подчеркивают, что у нас очень энергичные парни и девушки. Все говорят, что действительно видят быстрое реформирование", - сказал он.

Президент подчеркнул, что проводимые им в рамках рабочего визита в США двусторонние встречи касаются и политики санкций в отношении России.

"Все счастливы, что вернулись наши пленные, наши моряки. Все не понимают, как это произошло", - отметил он.

"Мы открыты. Все очень поддерживают, если мы будем проводить и большую приватизацию, и реформирование правоохранительных органов, и земельную реформу", - добавил Зеленский.

Как писала "Страна", Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление Президента Украины на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 25 сентября, в 16:00 по киевскому времени.