Матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году сыграют на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте.

Об этом сообщили на пресс-конференции УЕФА по итогам собрания исполнительного комитета в Любляне, сообщает Укринформ.

"Виндзор Парк", который вмещает чуть больше 18 тысяч зрителей, выиграл у трех других заявок, в числе которых был харьковский ОСК "Металлист". Также на проведение матча претендовали минский стадион "Динамо" и Олимпийский стадион в Хельсинки.

Напомним, что в 2020 году Суперкубок разыграют в Порту на стадионе "Драгау".

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА является "Ливерпуль", который в статусе победителя Лиги чемпионов в серии пенальти обыграл "Челси" (2:2, пен. 5:4).

Ранее сообщалось, что сборную России по футболу могут не пустить на чемпионат мира-2022 в Катаре из-за нового допинг-скандала.

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