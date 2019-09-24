Финалы Лиги чемпионов УЕФА 2021, 2022 и 2023 годов примут соответственно Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон.

Такое решение приняли на заседании Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне (Словения), где и были определены хозяева финалов Лиги чемпионов УЕФА этих трех годов. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Финалы Лиги чемпионов УЕФА:

2021 - стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург, Россия;

2022 - "Арена Мюнхен", Мюнхен, Германия;

2023 - стадион "Уэмбли", Лондон, Англия.

"В 2021 году финал отправится в Санкт-Петербург. Это будет второй финал для России - в 2008 году на московских "Лужниках" "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона по пенальти переиграл "Челси".

Сезон 2021/22 завершится на "Арена Мюнхен", принимавшей финал за 10 лет до этого. В решающем поединке тогда сыграла "Бавария", для которой этот стадион является домашним, однако завоевал трофей "Челси".

Финал 2023 года станет восьмым в истории "Уэмбли".

В эру Лиги чемпионов трофей здесь выигрывали "Барселона" (2011) и "Бавария" (2013). Полуфиналы и финалы Евро-2020 также пройдут на легендарной лондонской арене", - говорится в сообщении.

Напомним, что финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Для Турции это первый финал Лиги чемпионов с 2005 года, когда "Ливерпуль" одержал драматичную победу над "Миланом".

Еще мы писали, что еще один футбольный турнир в Европе получит название Лига Конференций.

Также отметим, что сборную России по футболу могут не пустить на чемпионат мира-2022 в Катаре.