На Донбассе во вторник погиб украинский военный - штаб ООС
Один военнослужащий Объединенных сил во время вражеского обстрела на востоке Украины во вторник получил ранение, несовместимое с жизнью.
"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.
Фото: facebook.com
Позднее в ООС добавили, что на протяжении текущих суток противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
Напомним, что на Донбассе под обстрелами рау дней назад ранили четырех бойцов ВСУ.
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