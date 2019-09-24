Один военнослужащий Объединенных сил во время вражеского обстрела на востоке Украины во вторник получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Фото: facebook.com

Позднее в ООС добавили, что на протяжении текущих суток противник 9 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, что на Донбассе под обстрелами рау дней назад ранили четырех бойцов ВСУ.

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