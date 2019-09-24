Подробности извинений Владимира Зеленского перед главой Чечни Рамзаном Кадыровом после неудачной шутки в 2014 году стали известны "Стране".

Осенью 2014 года на прием к тогдашнему первому замминистра внутренних дел Владимиру Евдокимову пришел на тот момент руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский. Речь шла о конфликте, которые возникли после демонстрации студией пародии с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.

На ней Кадыров был запечатлен во время молитвы, на фоне чего шутили кварталовцы.

Вскоре после этого Зеленский извинился перед Кадыровым, а уже после избрания Зе президентом в 2019 году пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов дал понять, что извинения приняты: "Если кто-то что-то смонтировал и Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека".

По данным источников "Страны" в МВД, история с извинениями Зеленского имела, однако, и непубличную часть.

Якобы на фоне конфликта с главой Чечни, Зеленский, опасаясь за свою безопасность, тогда же, в 2014 году, обратился за помощью к Владимиру Евдокимову. И последний действительно помог.

Один из подчиненных Евдокимова, занимавший в период событий Евромайдана пост начальника столичного УБОПа Виталий Стрижак, организовал встречу Зеленского с Юрием Ериняком (Молдованом), человеком, имевшим связи в криминальных кругах и не только.

На рандеву с "авторитетом" Стрижак вместе с Зеленским отрядил своего заместителя Евгения Коваля. Обсуждение "мировой" затянулось на несколько встреч. Изначально Ериняк беседовал с замглавы МВД Чеченской Республики, которого называл в беседе "Апти". После этого "Молдована" вывели на руководителя МВД. А затем и состоялся разговор с ним Зеленского.

Помимо прочего, якобы, было договорено, что Зеленский вместе с Молдованом лично прилетят на встречу с Рамзаном.

"Но, по итогу, Зеленский потом отказался ехать. И полетел только Ериняк, который взял с собой в качестве презента экземпляр Корана в дорогом оформлении", - рассказывает "Стране" собеседник в МВД.

По его данным, "Молдован" остался сильно недоволен тем, что Зе проигнорировал поездку.

И вскоре после возвращения из России Ериняка в Киеве загорелась машина Зеленского.

Но это уже мало влияло на последующий ход событий. У Зеленского же, как говорят, с тех пор и завязались отношения с Евдокимовым и Евгением Ковалем.

Что сейчас, спустя почти 5 лет после тех событий, и сыграло свою немалую роль в кадровых перестановках в МВД. Евгений Коваль был не так давно назначен первым заместителем главы Нацполиции.

Подробнее о перестановках в ведомстве читайте в материале "Страны".